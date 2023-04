Barbora Mudrová z Ulice po porodu zhubla 10 kilo. Po zveřejnění fotek z Bali se dočkala drsných hejtů

Barbora Mudrová Foto: Instagram B. Mudrové

Zatímco přátelé se strachovali, zda je v pořádku, neznámí lidé herečku bez toho, aniž by o ní cokoli věděli, neurvale zkritizovali.

U tohoto snímku Bára Mudrová reagovala na kritiku a nevhodné chování některých uživatelů sociálních sítí

„Od chvíle, kdy se narodil Kristiánek, jsem vlivem nevyspání, kojení, nošení malého, ale i kvůli nervům, pomalu zhubla 10 kg oproti své předporodní váze,“ svěřila se s tím, že kritika přišla po zveřejnění fotek z Bali. Lidi vyzvala, aby k sobě byli laskavější a aby víc přemýšleli o tom, jaké komentáře jsou namístě a jaké by bylo vhodné spolknout.

„A jako není v pořádku přijít k někomu na ulici a říct: ‚Ty špekoune, zhubni!‘, stejně nevhodné je psát o kostrách, vyzáblinách, o špatném příkladu mladým holkám nebo o tom, ať se jdu pořádně najíst. Ani mně, ani nikomu jinému v podobné situaci takové komentáře nepomáhají,“ vzkázala seriálová Ája.

Herečka dále uvedla, že s tzv. „body shamingem“, tedy zesměšňováním člověka kvůli jeho postavě, se doteď setkala jen velmi zřídka, a to jak u sebe, tak i v nejbližším okolí. „Ve škole při dospívání možná, ale nenapadlo by mě, že to bude aktuální téma v roce 2023 mezi dospělými lidmi,“ píše.

Herečka přiznala, že sama nebyla se svou postavou spokojená a že nebylo jejím záměrem tak rapidně hubnout. Také poděkovala svému partnerovi. „Děkuju za fotku mému Martinovi, který mi i v době, kdy jsem se za sebe styděla, protože ze mne opravdu lezly kosti, nedal ani jednou najevo, že by mě viděl jinak.“ ■