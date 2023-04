Linda Rybová v negližé: Jako sexy paní starostová předvedla manželovi divočinu

Zákony vlka FTV Prima

V milostném objetí její postava Sáry skončila se svou dávnou láskou Robertem v podání Stanislava Majera, a také se svým seriálovým manželem, starostou Pokorným, kterého hraje Jan Vondráček. Ten natolik prolomil ledy, že se natáčením intimností prosmáli.

„Honza neustále vypráví historky. Pořád jsem se smála. I když jsme spolu měli erotické scény, ze kterých jsou herci vždycky nervózní, Honza dělal vtipy a já se smála. Nikdy jsem se u takových scén smát nedokázala, jsem z nich vždycky na nervy, tentokrát jsem tolik nebyla,“ svěřila Rybová.

Režisér Marek Najbrt měl při natáčení tohoto dílu daleko větší starosti s jinými scénami. Do role chlapce, který je zapletený do závažného kriminálního případu, totiž obsadil svého vlastního syna.

„Tento díl je pro mě významný, protože tam hraje můj čtrnáctiletý syn Maxim. Hraje tam chlapce, který je vyslýchaný a je součástí zápletky. Ne že by můj syn chtěl být hercem, ale v tomhle případě se nám na to hodil. A když jsme ho vyzkoušeli, zjistili jsme, že to dává hezky. A tím je ten díl pro mě osobně zajímavej,“ uvedl. Seriál Zákony vlka vysílá Prima v sobotu. ■