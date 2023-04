Kylie Jenner prý už měsíce tajně randí s idolem dívčích srdcí Timothéem Chalametem. Fotografové už mají i důkaz

Kylie a Timothée se spolu prý tajně scházejí už od ledna... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zvěsti o tom, že by k sobě Kylie Jenner (25) a herec Timothée Chalamet (27) mohli mít blízko, se dost možná zakládají na pravdě... Randit spolu prý začali krátce poté, co se sexy miliardářka rozešla s otcem svých dvou dětí Travisem Scottem (31). Nyní fotografové zaznamenali, jak luxusní auto Kylie vjíždí do rezidence v Beverly Hills, kterou filmový krasavec pořídil koncem loňského roku.