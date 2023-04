Kauza jménem holá zadnice. Kendall Jenner ukázala celé své luxusní pozadí a od lidí to pěkně schytala

Kendall Jenner fanouškům ukázala nejen vypracované břicho, ale hlavně pozadí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Členové klanu Kardashian-Jenner stále dělají všechno pro to, aby si udrželi miliony svých fanoušků. V poslední době se ale zdá, že zájem o slavnou rodinu už mírně uvadá a často se na hlavy členů rodiny snáší i kritika. S tou se setkala i Kendall Jenner, která si poslední čtyři roky drží post nejlépe placené modelky světa. Její tělo je bezchybné, a tak se teď o snímek, kterému dominuje její pozadí, podělila se svými 284 miliony fanoušků.

Ne všichni ale měli z její prezentace radost. „Je něco jiného, v čem jsi dobrá, kromě toho, že ukazuješ své tělo, holka?“ napsal Kendall jeden ze sledujících. „Opravdu jsem si myslel, že máte víc rozumu než ostatní. Vaše rodina ukazuje kvůli pozornosti těla už tak dlouho, je to smutné,“ přidal se druhý. Další se pak pozastavují i nad tím, že zadnice Kendall už nevypadá přírodně. „Určitě si nechala něco udělat se zadkem. Je mi to jedno, ale je smutné, kam až žena musí zajít, aby byla spokojená sama se sebou,“ zní v komentáři. A přibývají i další na stejné téma. „Starejte se o sebe dobře. Nechoďte pod kudlu jako Kylie. Vypadá o dvacet let starší.“

Zdá se, že odhalením celého pozadí, a to ještě zdarma na sociální síti, si Kendall nezajistila až takový úspěch, jaký čekala. Příště si tak možná více rozmyslí, co svým fanouškům nabídne. ■