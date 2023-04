Sexsymbol 80. let Samantha Fox slaví 57! Dechberoucím dekoltem se chlubí dál, ale patří už jen její manželce

Samantha Fox se svou manželkou Lindou Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hity jako Touch Me (I Want Your Body), I Only Wanna Be With You či I Surrender jsou dnes dokonalým retrem stejně jako odhalené fotky Samanthy Fox, na nichž má pro tu dobu typický natupírovaný účes se silně zlakovanou ofinou. My se ovšem tentokrát zaměříme spíš na zpěvaččino soukromí...