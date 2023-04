Za tohle mu možná nepoděkují: Zdeněk Svěrák prásknul, podle čeho si jeho pohlední vnuci vybírají partnerky

Zdeněk Svěrák a vnuci Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

A právě pohlední vnuci, kteří se nedávno objevili ve společnosti, využívají divadlo jako vhodné místo na rande. „Mám radost, že neplatí to, co si myslel Láďa Smoljak, říkal, že si myslí, že naše publikum bude stárnout s námi. To by bylo hrozný, když tady seděli lidi tak starý, jako jsem já,“ svěřil se Zdeněk Svěrák na jevišti divadla u příležitosti představení nového cestopisu Stopy Járy Cimrmana.

„Jsem šťastný, že hrajeme pro své děti a své vnuky. Já to mám taky, že obě mé děti divadlo znají a všechna vnoučata divadlo znají. Teď sem vnuci vodí své partnerky, když se sblíží, tak ji vyzkouší, jestli má smysl pro humor,“ prohlásil režisér s úsměvem. V divadle ani tentokrát nechyběl jeho vnuk František. Zdeněk Svěrák spolu s kolegy představil nový projekt, který potěší především fanoušky fiktivní postavy Járy Cimrmana.

Za více než půlstoletí si český národ postavu tak oblíbil, že po něm začal pojmenovávat turistická místa po celé republice. V šesti epizodách nového cestopisného cyklu České televize budou putovat herci Divadla Járy Cimrmana po místech, které jsou s otiskem tohoto trendu. Zábavným cestopisem provází Miroslav Táborský, který v každém díle vystřídal jiný dopravní prostředek.

„Dobře mi bylo ve vlaku. Jindřichohradecká úzkokolejka byla pohodlná. Ještě docela pohodlné bylo koňské spřežení, to jsme jezdili na dvoukolovém vozíku. Méně pohodlný už byl třeba moped. A u velorexu se o pohodlí už úplně mluvit nedalo. Když jsme točili, bylo ke třiceti stupňům a za mnou ještě hřál motor,“ svěřil herec k pořadu, který bude mít premiéru 3. května. ■