Z Českého lva do odlehčené komedie: Charismatický Michal Kern se stal vesnickým prosťáčkem a užívá si to

Držitel Českého lva Michal Kern hraje a zpívá v divadelní komedii. Super.cz

"Herectví je nádherné a skvělé v tom, že si můžu vyzkoušet spoustu žánrů, a tohle je opravdu velká změna. Moc si to užívám. Takové role často nehraju, a vlastně jsem nikdy nehrál ani v muzikálu. Takže je to moje premiéra," řekl Super.cz. S přijetím nabídky prý neváhal. "Těšil jsem se na nové kolegy a taky na to, že trochu zapluju do toho muzikálu," upřesnil.

Slaměný klobouk se začal zkoušet už v lednu, nás tedy zajímalo, zda dostal nějakou zajímavou nabídku až po Českých lvech. "Já je dostal už před těmi cenami. Jde o tři natáčení pro Českou televizi, jsou to většinou seriály, také odlehčené, ale jeden je závažnější. A mám spoustu divadelních nabídek. Už příští týden začnu jednu novou věc zkoušet, je to anglická dramatická hra. A pak bych měl zkoušet nový mezinárodní projekt s Petrem Formanem," vypočítal. ■