Lucie Borhyová slaví půlkulatiny: Jak šel čas s krásnou zprávařkou, jejíž fotky v bikinách nikdy neomrzí?

Lucie Borhyová dnes slaví narozeniny. Michaela Feuereislová

Letos v létě to bude 24 let, co Lucii Borhyovou (45) vídáme po boku Reye Korantenga (48) moderovat Televizní noviny. První vysílání společně měli 9. srpna 1999. A právě dnes tato sympatická blondýnka slaví půlkulaté narozeniny. Narozeninový den tráví se svým partnerem, který jí přichystal překvapení, druhou oslavu naplánovala se svými dětmi a třetí pro přátele.

Když se Lucie zadívá na svůj dosavadní život, to nejkrásnější, co se jí povedlo, jsou samozřejmě její milovaní potomci. „Nejvíce jsem pyšná na moje dvě úžasné děti Lindušku a Lukyho. A také na to, že se mi podařilo v životě dělat práci, která mě už 24 let naplňuje a stále baví,“ svěřila se Lucie Super.cz.

Dnes patří k nejslavnějším televizním tvářím v naší zemi. Na co sáhne, to se jí zkrátka daří. Napadla nás tak otázka, zdali je v její minulosti něco, co by třeba ráda změnila? „Neměnila bych vůbec nic! Jen bych někdy alespoň na chvíli zastavila čas… Utíká totiž nějak moc rychle.“

Úspěšná moderátorka má oslavy ráda. Nikdy například nezapomene na oslavu svých 25. narozenin, na kterých se s přáteli tehdy pěkně rozjeli. „Slavila jsem je společně s mojí nejlepší kamarádkou Kačkou v centru Prahy v jednom vyhlášeném travesti klubu a měla jsem klub plný pouze přátel a kolegů a připravili mi úžasný program, který mám i natočený na videu. Čas od času si ho s přáteli ještě pouštíme a skvěle se nad ním bavíme,“ zavzpomínala během rozhovoru.

A na jaký narozeninový dárek Lucie nikdy nezapomene? „Pamatuji si na svoje 16. narozeniny, kdy jsem dostala svoje vysněné horské kolo v nádherné bílé barvě, celou oslavu jsem z něho pak neslezla a jezdila jsem na něm po zahradě.“

Pokud byste dnes moderátorku někde potkali a chtěli jí udělat radost, víme, jakým zákuskem ji dostanete. „Úplně nejradši mám už od dětství klasický punčák, ale musí být pořádně mokrý,“ dodala se smíchem krásná Lucie Borhyová. ■