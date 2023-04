Ňadro nevykouklo náhodou: Návrhář Lukáš Macháček se odvážných modelů nebojí

Návrhář oblékl modelky do extravagantních modelů. Super.cz

Hlavní hvězdou byla topmodelka Pavlína Němcová (51). "Navazujeme dlouhodobou spolupráci s její mateřskou agenturou, zároveň se dlouho známe, i když jsme spolu nikdy takhle nepracovali. Nějakým způsobem se to vyvinulo. Trochu jsem se tedy bál, že nebude chtít vynést svatební šaty, z nějakých etických důvodů, ale dopadlo to skvěle," připomněl Macháček, že topmodelka sama nikdy vdaná nebyla.

Když jsme sledovali modely, nemohli jsme si nevšimnout, že v jednom figurovala odhalená bradavka, jindy zas bylo vidět téměř celé ňadro. Šlo u úmysl, nebo to byla nehoda? "Byl to úmysl. Mám rád extravagantní asymetrické prvky. Takových věcí by tam bylo i víc, ale s Filipem Vaňkem, se kterým jsem konzultoval stylingovou část, jsme se domluvili, že bude lepší, aby klientky pochopily už z mola, že se to dá nosit," vysvětlil návrhář. ■