Monika Bagárová s novým přítelem Leonem poprvé ve společnosti: O jejich soužití a lásce prozradila všechno

Partner je vždycky spokojený i s tím, jak se Monika oblékne. "Máme rádi stejný styl, jsme oba podobně nastavení. Dokonce jsem se s ním radila i o dnešním účesu," usmívala se zamilovaná zpěvačka, která už má za sebou i velkou dovolenou s partnerem a její dcerou Ruminkou a všichni tři spolu skvěle vycházejí. "S Ruminkou jsme pořád společně a to, že jsme spolu dneska sami, je pro nás takové rande," doplnila.

Kámen úrazu nevidí ani v tom, že ona má svůj dům u Brna, zatímco Leon pracuje v Karlových Varech. "Máme zázemí tam i tam. Zatím se navštěvujeme, uvidíme do budoucna, kam se posuneme. Už o tom samozřejmě přemýšlíme. Ale na to, jak jsme daleko, se vidíme velmi často a zvládáme to pěkně," řekla Super.cz Monika.

Se vztahem na dálku už má ostatně zkušenost i s otcem své dcery Machem Muradovem. "Myslím, že ve vztahu jsou tři důležité věci: láska, věrnost a důvěra. A pokud tohle funguje a v tom druhém máte stoprocentně tohle všechno, tak není co řešit. Funguje to," uzavřela. ■