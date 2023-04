V šílené reality show bude soutěžit hojně upravená první supermodelka (68) i bývalá majitelka ‚nejkrásnějších prsou'

S těmito dámami bude o zábavu postaráno... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tvůrci jedné z nejpopulárnějších reality show se známými osobnostmi I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here! představili kompletní sestavu nejnovější řady, která se blíží mílovými kroky. Netrpěliví fanoušci soutěže se mohou těšit mimo jiné na herečku Helen Flanagan (32) či bývalou modelku Janice Dickinson (68).