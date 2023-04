Jak vypadá táta Kendall a Kylie Jenner osm let po proměně v ženu? Caitlyn vyrazila pro kávu bez make-upu v teplácích

Caitlyn Jenner vyrazila pro ranní kávu. Profimedia.cz

Caitlyn, která už bezmála osm let žije ve vysněném ženském těle, se o víkendu opět dostala do popředí zájmu LGBT komunity, u níž překvapivě příliš oblíbená není. A to nejen proto, že je republikánkou, ale v mnoha ohledech vystupuje proti jejich zájmům. Jako například ve víkendovém rozhovoru pro Fox News, kdy se otevřeně pustila do trans aktivistů, které označila za teroristy. Zastala se totiž plavkyně Riley Gaines, která se vyslovila proti účasti transgender žen v ženských sportovních ligách.

Dvaadvacetiletá plavkyně se nechala slyšet, že schytala dva údery při nedávných protestech trans aktivistů během přednášky na téma ženských práv na univerzitě v San Franciscu a že byla nucena se na tři hodiny zabarikádovat před pomstychtivým davem asi stovky demonstrantů.

Jenner, která v minulosti byla ještě jako olympijský vítěz Bruce Jenner manželem Kris Jenner, s níž má dcery Kendall (27) a Kylie (25), kritizovala útočníky za to, že transgender komunitě dělají špatné jméno.

„Myslím, že je to nechutné. Je to opravdu špatná reklama pro trans komunitu, ve které je tolik dobrých lidí. Říkám tomu ‚radikální duhová mafie‘. Jsou to levicoví aktivisté a teroristé,“ nechala se slyšet Jenner, která dodala, že prezident Joe Biden se snaží vytěsnit ženy ze sportu tím, že podporuje začlenění trans sportovkyň do běžných ženských sportovních týmů. Jenner trvá na tom, že zastává spíš než rovnost raději spravedlnost. ■