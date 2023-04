Moc starý, nechceme vrásčitého a vyžilého Kena! Lidé kritizují Ryana Goslinga

Barbie Margot Robbie a Ken Ryan Gosling v připravovaném filmu Profimedia.cz

Produkce zveřejnila trailer k filmu Barbie s Margot Robbie (32) a Ryanem Goslingem (42) v hlavních rolích. Mezi prvními reakcemi diváků zaznívají pochvaly, ale i kritika, a to především vzhledu představitele Kena.

Podle kritických hlasů je Gosling pro roli moc starý, diváci vzkazují, že nechtějí vrásčitého a vyžilého Kena. Jiní ale chválí, jak casting, tak masky, které z herců skutečně dělají postavičky, jak je známe z verze od Mattela. Fanoušci, kteří jsou s vizáží herců spokojení, kritikům vzkázali, že Kenovi je ve skutečnosti 62 let, tudíž jsou jejich hejty mimo. Po boku Barbie se Ken poprvé objevil v roce 1961 v televizní reklamě.

Trailer k filmu Barbie

Premiéra filmu o tom, že panenka žijící v Barbielandu je z dokonalého světa vyloučena, protože není tak krásná a bezchybná, jak by měla, a tak se vydává žít do reality, je plánovaná na konec července, a Gosling na ní pravděpodobně zapózuje pouze se svou kolegyní Margot Robbie. S manželkou Evou Mendes (49) na červené koberce nechodí, byli spolu pouze v jednom případě, a to při propagaci jejich společného filmu Za borovicovým hájem z roku 2012. Herečka už vzkázala, že ani tentokrát neudělají výjimku.

Slavní herci si soukromí velmi střeží. Mají spolu dvě dcery, devítiletou Esmeraldu a o dva roky mladší Amadu. O jejich sňatku se dlouho spekulovalo, herečka jej potvrdila teprve loni, když Goslinga během rozhovoru nazvala manželem. ■