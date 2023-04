Slovenská miss přiznala opakované domácí násilí: Známý moderátor ji zkopal, zmlátil a zdemoloval byt

Ráchel Karnížová přiznala domácí násilí. Foto: archiv Ráchel Karnížové

O problémové povaze svého dnes již expartnera slyšela od známých už od začátku jejich vztahu. Původně brala takové řeči za fámy, avšak postupně jeho extrémně toxickou a nebezpečnou osobnost poznala i ona sama. Během jedné z mnoha hádek ji brutálně zbil a zdemoloval byt, což influencerka ukázala na fotografiích, které sdílela.

Začátky vztahu byly dle Ráchel krásné, vše se změnilo, když začal mít Tomáš problém s alkoholem, a přibližně před měsícem ji poprvé fyzicky napadl.

„Hodil mě do vany, kde jsem se uhodila do hlavy, pak mě z ní vytáhl a táhl mě za vlasy přes celý byt. Kopal mě, fackoval a nadával do ku*ev,“ svěřila se s tím, že vše nahlásila na policejní stanici, kde ale trestní oznámení nepodala. „Bála jsem se, že půjde do vězení. Byl už v cele předběžného zadržení,“ sdělila. Tomáš se jí prý snažil druhý den vysvětlit, že si nic nepamatuje.

„Měl monokl a byl pořezaný. Řekl mi, že si nic nepamatuje a myslí si, že ho někdo musel zdrogovat. Bylo mu to líto a říkal, že půjde sedět, pokud se tak rozhodnu. Já jsem mu uvěřila, že to bylo tím, že byl zdrogovaný,“ uvedla Ráchel, která chtěla svému ex pomoci se dostat ze všech problémů. Dokonce spolu šli na psychiatrii, kde mu předepsali léky. Dnes své činy s dobrým úmyslem vnímá jako chybu a hloupost. Chvíli předtím, než šla Ráchel s přiznáním ven, se s ním opět psychicky i fyzicky střetla. K incidentu došlo, když byl po půlnoci opilý a ztratil své klíče od bytu. Proto mu Ráchel napsala, ať přijde k ní, kde pak došlo k hádce a oznámila mu konec vztahu.

„Věděla jsem, že začalo peklo. Zase tahání za vlasy, křik, roztrhal mi kalhoty a na sílu do mě píchal prsty. Pak mi rozházel věci v celém bytě a zničil dveře. Vše se událo od 2-6 hodin ráno, pak pro něj přišla jeho matka, protože nechtěl odejít a já nevěděla, co dělat. Když přišla, tak mě před ní začal škrtit tak, že mě nadzvedl do vzduchu. Nevím, čeho by byl ještě schopný,“ poznamenala se slovy, že se během jejich vztahu cítil právě on jako oběť. Pouze mu dělalo starosti, že se to o něm dozví lidé.

„Tentokrát si ale vybral špatnou oběť. Stále si myslím, že tak brutálně zbil jen mě. Vím o jiných ženách, které psychicky týral, a to mu stačilo na to, aby je zničil. U mě viděl, že jsem silnější a psychické týrání mu na mě nestačilo,“ vysvětlila Slovenka, která svůj příběh sdílela také proto, aby se ozvaly ženy, které si s Tomášem Drahošem prožily stejné peklo, a zároveň, aby se už žádná nestala jeho obětí.

Tomáš Drahoš se k celé situaci, kterou řeší orgány trestního řízení, později sám přiznal.

„Ano, bohužel, je to pravda a velmi, ani nevíte jak, mě to po lidské a mužské stránce mrzí. To, co jsem udělal, se nedá omluvit a nemá se to stávat. Nikdy, za žádných okolností,“ řekl pro Markízu. ■