Devět týdnů po porodu je skoro na své váze: Genny Ciatti už pracuje, na akci vzala i malou dceru

Genny Ciatti už devět týdnů po porodu pracuje. Ukázala i malou dcerku. Super.cz

Teprve před devíti týdny porodila mladší dceru Medu a už se vrhla do práce. Zpěvačka Genny Ciatti (31) má prý štěstí na hlídací prarodiče, ovšem tentokrát hlídání vypadlo, takže s sebou malou Medu musela vzít do Divadla Kalich, kde se účastnila tiskové konference k návratu muzikálu Srdcový král na muzikálová prkna.

"Je to náročné, nebudu říkat, že ne. Už obecně je to se dvěma dětmi náročnější než s jedním, natož ještě s prací. Ale moje maminka a tchyně jsou úžasné, vždycky během koncertu pohlídají, pochovají. A vlastně i švagrová, která se mnou byla teď v Mariánských Lázních, kde jsem zpívala. Dá se to zvládnout a já bych stejně asi nevydržela jenom sedět doma," vysvětlila zpěvačka, která už je téměř na své váze a v klidu vyrazila v obtažených světlých kalhotách.

A i když je Genny už dvojnásobnou maminkou a třicítku oslavila před rokem, opět bude hrát postavu šestnáctileté slečny. "Myslím, že diváci to v ten moment úplně nepoznají. Tedy aspoň doufám, že mi to zbaští. Navíc když jsou herečky, které hrají moji maminku, vyšší, tak to jde. V tomhle je výhoda, že jsem opravdu malinká," uzavřela. ■