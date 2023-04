Poznáte, která je pravá? Kim Kardashian má dokonalou dvojnici. Její tvary jsou ale daleko extrémnější

Kim vs. Ashten. Která je která? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Osmadvacetiletá influencerka Ashten se netají svým neskonalým obdivem ke Kim Kardashian (42). Za plastické operace a nejrůznější zákroky už utratila třicet tisíc dolarů. Ač by se mohlo zdát, že se jejich prostřednictvím snaží co nejvíce podobat svému vzoru, není tomu tak úplně...

Jak je patrné při pohledu na její tělo, (ne)poměr mezi hrudníkem, pasem a boky je u ní ještě daleko extrémnější, než je tomu u televizní hvězdy.

„Od doby, kdy jsem dospívala, mi lidé říkali, že jsem Kim hodně podobná. Když jsem na veřejnosti, slýchám to přirovnání téměř každý den. Ale pravdou je, že pokud se podíváte na fotky, už když jsme byly malé nebo teenagerky, byly jsme si dost podobné. Naši rodiče mají i podobný etnický původ, což by to mohlo také vysvětlovat,“ prozradila Ashten.

„Vzala jsem to jako příležitost prosadit svůj vlastní vzhled, což byla větší prsa a zadek, ale přesáhnout to, jak to udělala Kim. Takže peníze, které utrácím za to, abych dosáhla určitého vzhledu, nejsou o tom, abych vypadala jako Kim, ale abych vypadala jinak,“ dodává překvapivě Ashten.

Dostat se na vyšší úroveň extrémních tělesných proporcí ovšem nebylo nijak levné. Za nejrůznější operace a procedury jako jsou výplně, botox a další ‚nezbytnosti‘ utratila v přepočtu 630 tisíc korun. Obě brunetky by dokonce společně mohly slavit narozeniny. Zatímco Kim je má 21. října, Ashten o den později. ■