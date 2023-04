Jaruš (✝66) z Možná přijde i kouzelník milovala recesi a nezkazila žádnou legraci. Konec života ale veselý neměla

Jaroslava Hanušová Foto: ČTK / Volfík René

Byla herečkou malých, leč výrazných rolí. A ačkoli se Jaroslava Hanušová (25. 2. 1949-22. 2. 2016) objevila jen v několika filmech, není snad diváka, který by ji neznal. Poprvé ztvárnila učitelku Jarušku ve třetím pokračování oblíbené trilogie Zdeňka Trošky (69) Slunce, seno, erotika (1991).

Výraznější roli zlé vychovatelky Procházkové jí v dramatu z ústavu sociální péče pro mentálně postižené dívky Requiem pro panenku (1992) svěřil režisér Filip Renč (57). Mihnula se i v malé roličce ve filmu Alice Nellis (52) Výlet (2002) a mohli jsme se s ní setkat mj. také v komedii Marie Poledňákové (✝81) Líbáš jako Bůh (2009).

Do „Kouzelníka“ ji přivedl Lábus

Jaroslava Hanušová byla ale známá už dávno předtím. Mimořádnou popularitu jí zajistil zábavný pořad Možná přijde i kouzelník, který v 80. letech minulého století vysílala s velkým úspěchem Čs. televize. Hrála v něm svéráznou Jaruš, která se objevila v řadě scének jako partnerka Jiřího Lábuse (73).

Mimochodem, pro tento pořad ji „objevil“ právě Lábus – znali se už od svých 17 let z Lidové školy umění. Do party, která slavné kouzelníky vytvářela, Jaroslava Hanušová dobře zapadla, milovala totiž stejný humor, recesi i kuriózní sázky. Kromě mnoha nezapomenutelných skečů excelovala i v parodiích na slavné hity, například A ty se ptáš, co já Heleny Vondráčkové (75) nebo Neposlušné tenisky Lucie Bílé (57).

Legendární Čau lásko

Ovšem největším hitem se stal duet Karla Gotta (✝80) a Marcely Holanové (71) Čau Lásko, který Hanušová předvedla společně se Zdeňkem Srstkou (✝83). Slavné pěvecké duo ztvárnili s takovým nasazením, že diváky v sále i u televizních obrazovek úplně odbourali. A spolehlivě se jim to daří dodnes, když se scénka reprízuje. Producenti měli prý tehdy strach, že se Srstka do své role položí natolik, že svou pěveckou kolegyni samou láskou zardousí.

Jaroslava Hanušová a Zdeněk Srska - Čau lásko

Jeden díl „Kouzelníka“ se musel také kompletně přetočit – Hanušová v něm vystupovala v červených šatech, což totalitní cenzura považovala za provokaci vůči režimu. Z hereččiných úst pochází také slavná věta, že „přichází oblečená jen tak, jak si odskočila od plotny“ – na jeviště přitom tehdy dorazila na „slavnostní udílení cen“ ve velké večerní.

Zákeřná cukrovka

Před tím se Hanušová věnovala herectví jen jako ochotnice a pracovala ve školství. „V mateřské škole jsem učila asi zhruba osm let. Pak jsem odtamtud odešla na mateřskou. A tím skončila moje pedagogická kariéra, protože pak se objevily jiné příležitosti, které mě více přitahovaly,“ vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu.

Hanušová byla rozvedená. Jejím manželem byl televizní režisér Jaroslav Hanuš (✝70), který ji obsadil do svých seriálů Život na zámku (1997) a Náměstíčko (2004). Na sklonku 90. let se objevila i na divadelních prknech – hrála třeba všechny ženské postavy v inscenaci Haškova Švejka. Ke spolupráci ji přizval také pražský Činoherní klub.

S herectvím musela po šedesátce skončit, protože ji trápila těžká cukrovka, kvůli které přišla v roce 2013 o obě nohy. Žila pak v péči svých dětí a ve štychu ji nenechal ani kamarád Jiří Lábus. Oblíbená Jaruš zemřela pouhé tři dny před svými 67. narozeninami. ■