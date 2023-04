Horká favoritka na vítězství vypadla ze Survivoru hned po sloučení! Občas je potřeba držet hubu a krok, říká

Survivor jde do finále. Michaela Feuereislová

Následující text obsahuje spoiler.

První vypadlicí Survivoru po sloučení kmenů se stala věčně usměvavá blondýnka Žaneta Skružná, která byla brána jako horká favoritka na vítězství. Žanetu všichni považovali za silnou hráčku, v soutěžích ostatně bodovala. Bohužel ani to nestačilo a Žaneta výhru 2,5 miliónu nezíská.

"Survivor byla lekce, která mi ukázala, že jsem soutěživá, poradím si se vším a s každým, ale občas je třeba držet hubu a krok," prozradila po svém vyloučení 175 centimetrů vysoká vizážistka.

"Odnáším si klid, který mi chyběl, když šlo do tuhého, a spoustu skvělých lidí a zážitků. Survivor mě vtáhl a znamenal pro mě život, který bylo těžké opustit, a ještě těžší je se smířit s tím, že jsem to projela. Snad je všechno, jak má být, a já si z toho odnesu jen to nejlepší," dodala Žaneta, která si po svém návratu do Česka oholila hlavu. Usměvavá stále zůstává, blondýnka ale nikoli. ■