Plavková sezóna děsí i muže! Módní návrhář Lukáš Macháček zhubl 12 kilogramů

Módní návrhář Lukáš Macháček představí novou kolekci. Makal ale nejen na modelech, ale také na své postavě. "Je to tak. Hubnu hlavně kvůli sobě zhruba od listopadu. Ale je pravda, že od té doby se řeší přehlídka," řekl Super.cz s úsměvem Macháček.

"Zhubl jsem dvanáct kilogramů. Upravil jsem životosprávu, stravu, přizpůsobil cvičení. Chodím na jógu, lezu po stěně, snažím se to nyní hlavně udržet," vysvětlil s tím, že na přehlídce budou k vidění i pánské outfity, které budou předvádět modelové, kteří často chodí přehlídky i ve světě. A protože je chce sám v budoucnu vynášet, musí mu sedět velikost.

Jak to má před velkou akcí se stresem? "Nervozita samozřejmě je, ale jsem na to zvyklý. Hlavně si to chci večer užít," dodal Macháček. ■