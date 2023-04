Jitka Molavcová odhalila soukromí: Kamery vzala i za ochrnutým přítelem Alfrédem Strejčkem

Jitka Molavcová s přítelem Alfrédem Strejčkem Foto: Irena Zlámalová

„Bylo to 27. října roku 2017. Najednou telefon, já jela tramvají a on mi říká Jituško, pomoz mi. Jeli jsme do motolské nemocnice, tam už si Alfréda nechali. Řekli mi: 'Kdybyste přijeli o deset minut později, tak by bylo pozdě', svěřila se v dokumentu Jitka Molavcová, která do sanatoria, kde se Strejčkovi dostává potřebné péče, pravidelně jezdí. Přestože mu lékaři nedávali moc šancí, svůj život si dokázal vybojovat a vděčí za něj také herečce.

„Jituška mi zachránila život, a to se nezapomíná. Mám pocit, že náš vztah se stal skutečným vztahem po mém onemocnění, které trvá už pět let, v těchto situacích nejlépe poznáte druhého člověka,“ svěřil se před kamerami Alfréd Strejček, který s hraním nepřestal ani po svém ochrnutí.

„Jezdím do sanatoria pravidelně. Povídaly jsme si o životě a ona (režisérka - pozn.) věděla, že tam pravidelně jezdím, tak jsme se domluvily a ukázaly i tuto barvu a já jsem ráda,“ řekla Super.cz herečka.

„Má tam představení každou chvíli. Nedávno jsme tam s Janáčkovým kvartetem s Alfrédem účinkovali. Jsou to báječní kamarádi a přátelé, kteří se nerozpakují a už asi potřetí přijeli, bez nároku na honorář tam vystupují a nejsou to jenom oni, kdo tam jezdí. Jsem za to moc ráda,“ svěřila se Super.cz herečka, která překvapila tím, jak otevřeně o svém soukromí mluvila. „Bylo to poprvé. Já Olze Sommerové věřím, tak jsem to tak cítila,“ dodala k dokumentu Klaunka, který bude mít premiéru 22. dubna. ■