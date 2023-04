Dominika Myslivcová se po odhalení bříška střetla s nechutnými komentáři: Lidé se chovají jak ho*ada, reaguje

Dominika Myslivcová se po delší době vyjádřila k hejtům, které jí přišly za odhalené bříško. Foto: se svolením D.Myslivcové

„Přečetla jsem si o sobě tolik hnusných komentářů, že byste se divili. Například že jsem hroch, slizká, hnusná, nechutná a že je hrozně nevkusné ukazovat břicho v plavkách a je odporné na mě koukat. Přijde mi šokující, že někdo dokáže komentovat cizí postavy, ať jsme těhotné, nebo ne,“ svěřila se Dominika, které takové zprávy již nerozhází, avšak chce apelovat na mladší slečny, které nemusí mít tak silné povahy, aby si případné hejty nebraly k srdci a měly se rády takové, jaké jsou.

„Přečetla jsem si tolik špíny, že mě nic takového nerozhází. Pak se všichni divíme, že mají mladé holky anorexii, bulimii a všichni chtějí vypadat dokonale. Jsou mezi námi dementi, kteří se neustále naváží do cizích lidí, které neznají a zvedají si na nich malou špetku sebevědomí, kterou možná mají. Největší síla je, že tito lidé tam nemají ani tu fotku nebo mají tu prdel třikrát větší než vy. Zajímalo by mě, jak moc posraný život tihle lidé musí mít, že něco takového komentují. Někteří lidi by absolutně neměli mít přístup k internetu, protože se chovají jako hovada,“ řekla na svém instagramovém účtu, kam přiložila i několik hejtů, které míří na její osobu.

„I když budu mít prdel jak dva kamiony a sto kilo, tak co. Je mi to úplně fuk, je to moje prdel,“ dodala známá blondýnka rázně. ■