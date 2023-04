Účastníci Survivoru jsou kost a kůže: Martin zhubl neuvěřitelných 16 kilogramů

I tady se ukazuje, jak drsná reality show Survivor je. Super.cz

Avšak ještě před samotným sloučením došlo ke slučovací party nejen s dobrým jídlem a přípitkem. Moderátor Ondřej Novotný (45) si totiž pro soutěžící přichystal i váhu, kde někteří s hrůzou v očích zjistili, kolik kilogramů za 54 dní zhubli.

Největší váhový úbytek zaznamenal Slovák Martin Konečný, který zhubl 16 kilogramů.

„Když jel Martin na ostrov, měl 95 kilogramů, v tuhle chvíli vidím 79 kilogramů,“ oznámil Novotný. Samotného Martina tahle informace přirozeně lehce zaskočila, nijak zklamaný ovšem nebyl. Naopak se zdálo, že je s proměnou spokojený.

Pepa Kůrka obsadil, co se úbytku hmotnosti týče, druhou pozici. Před Survivorem měl 100 kilo, za dva měsíce zhubl na 88 kilo, je tedy o 12 kg lehčí.

Razantní váhový úbytek je znát zejména na Andree Bezděkové (28), která se doslova ztrácí před očima. V Dominikánské republice zhubla 7 kilogramů.

„Andrea měla 54 kilogramů, což je poprvé a naposled, kdy chce říct nahlas celému národu svou váhu. Jo a je to 47 kilogramů rovných, to je v pohodě váha na dospělého člověka, krásný,“ poznamenal moderátor s úsměvem, o který nepřichází ani modelka. „Mami, je to v pohodě, snad to udržím,“ řekla s vtipem.

Razantní úbytek váhy pak nepotěšil ani Báru Krčálovou nebo Martina Kulhánka. ■