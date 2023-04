Simona Krainová znovu provokuje a nahá: Tělo v rouše Evině a slova o erotických stránkách

Simona Krainová Foto: Se souhlasem S. Krainové

Své křivky dala na odiv úplně nahá. „Já se bavím, ostatně jako vždy,“ napsala stručně Super.cz Simona, která následně svým kritikům, které odvážným videem v sexy modelu pobouřila, poslala jasný vzkaz. K fotce v rouše Evině připsala také slova o erotických stránkách.

„Ověřeno, zjistila jsem, že tady mám málo nahých fotek. Jdu si založit OnlyFans. With love,“ vyjádřila se modelka, která se může chlubit neskutečným tělem. Pořád se ale najdou i tací, podle kterých by měla být ještě odvážnější. „Krásné fotky! To Simona je ještě břídil, je jich málo. Heidi Klum to dělá správně. Takže Simčo přidej! Nádherná žena jste!“ stálo v jednom z mnoha nadšených komentářů. ■