Jako by zastavila čas: Jitka Molavcová (73) vypadá skvěle. Už 25 let se otužuje a starosti chodí vyplavat

Jitka Molavcová Michaela Feuereislová

Tu předvedla také v novém autobiografickém dokumentu Klaunka, který o ní natočila Olga Sommerová. Ve snímku se herečka rozpovídala nejen o své práci, ale také o soukromí, které si roky opravdu střeží. „Dokument jsem dnes viděla podruhé, snad se bude líbit. A moc děkuji Olze, celému štábu a všem, kdo se v dokumentu objevili,“ svěřila se Jitka Molavcová.

Nejen před kamerou, ale také na tiskové konferenci České televize překypovala herečka skvělou náladou. Nás zajímalo, kde a jak dobíjí baterky. „Nabíjí mě lidi, diváci, byla bych moc šťastná, abych jim mohla i já předávat energii. Příroda je moje kamarádka. Taky když mám starosti, tak je jdu nejradši vyplavat,“ prozradila Super.cz herečka, která je ráda ve spojení s přírodou. Plavání se věnuje již roky, a právě pohyb a příroda jsou jejím tajným trikem.

„S otužováním jsem začala už před 25 lety. Já to dělám už delší dobu a myslím si, že kdybych to neprovozovala, to otužování, plavání a chození do přírody, tak nevím, jestli bych se držela. Je moc důležité mít rovnováhu,“ dodala Jitka Molavcová. Klaunka se na obrazovkách objeví 22. dubna. ■