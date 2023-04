Marta Jandová dala dohromady osudové ženy svého otce Petra. Macechy jsou fajn, směje se

Unikátní rodinný projekt Marty Jandové. Dala dohromady manželky svého otce. Super.cz

„S mými macechami, kromě mého dítěte a mého manžela, prožívám nejvíc času, protože jsme si vymyslely projekt, který se jmenuje JandoVíc. Zabere moc času a strašně si to užívám. Já mám hlavu plnou nápadů a nějak jsem si řekla, že to dotáhnu. Druhá žena mého táty Martina si koupila starou chalupu, se starou zahradou a já jsem ji litovala, že jí musím přijít na zahradu pomoct a pak jsem si jednou říkala, že by bylo dobrý, kdyby u toho byla ještě Alice (nynější žena Petra Jandy poznámka redakce). Jedna macecha, druhá macecha, to by bylo vtipné,“ svěřila se zpěvačka Super.cz.

Spolu tak natáčí videa a dávají lidem zajímavé tipy, co všechno se dá za zahradě udělat. „Musím říct, že ty naše vztahy se v posledních dvou měsících velmi zlepšily. Když jsem viděla, jak Martina objímá Alici, tak jsem měla na kahánku. Je to hrozně hezké. A tak makáme na videích a chceme ukázat lidem, že člověk může být loser, ale stejně může milovat zahradu. Nechceme být naučné. Strašně nás to baví, že je to taková rodinná náplň,“ popsala Marta Jandová své nadšení z nového projektu. Povídali jsme si s ní během natáčení zábavní show 7 pádů Honzy Dědka. ■