Venčení na Pražáka. Herec Ondřej Pavelka popsal svůj trik, jak zaručeně unavit čtyřnohého mazlíčka

Ondřej Pavelka Super.cz

„My tomu říkáme venčení na Pražáka. To znamená, že si sednete na Vespu, rozjedete se po té přírodě a ten pes za vámi běží. Ale dávám pozor, abych ji moc nezadýchal,“ svěřil Super.cz herec svůj recept na to, jak dokonale unavit čtyřnohého člena rodiny.

Ondřeje můžeme aktuálně vidět v seriálu Revír, jehož příběh se točí okolo členů nejstaršího mysliveckého spolku. Při natáčení využil i osobní zkušenost.

„Já jsem občas s kamarády, tam kde mám chalupu, dokonce na lovu byl. Ne jako střelec, ale protože umím dobře hlučet, tak jsem byl použit jako naháněč. To znamená, že jdete lesem a lovcům naháníte tu zvěř,“ smál se během rozhovoru Ondřej Pavelka, se kterým jsme si povídali před natáčení show 7 pádů Honzy Dědka. ■