Nehoda, nemoc, nevěra: Teď je Václav Upír Krejčí opět šťastný. Pochlubil se novou přítelkyní a plánuje rozvod

Nehoda, kdy boural po vlivem alkoholu, údajně z rozrušení z nevěry manželky a nečekaná operace. V poslední době neměl komik Václav Upír Krejčí na růžích ustláno. Teď už je ale opět šťastný a hlavně zamilovaný. Nová přítelkyně ho přišla podpořit i na premiéru inscenace Slaměný klobouk do Divadla Lucie Bílé.

V komedii ztvárňuje hluchého strýčka a byl pod přísným dohledem režiséra Václava Knopa. "Děkuji mu, že mi dal důvěru, ale pořád říkal, že to musím hrát tak, jak je to napsané, nebudu improvizovat a dělat blbosti. Jsem rád, že jsem mohl ukázat, že je ve mně i něco jiného," řekl Super.cz po premiéře Upír, kterému v publiku tleskala i jeho nová partnerka, blondýnka Lucie.

"Jsem šíleně zamilovaný a jsem tomu rád. Myslel jsem si, že mi končí svět a můj život. Najednou se to rozsvítilo a z nebe mi přistála dívka, která nemá obdoby. Je to něco nádherného. Nikdy v životě do mě snad nikdo nebyl tak zamilovaný," vyznal se herec, který nám popsal i okolnosti seznámení se svojí novou láskou.

Prozradil také, jak to má v současné době s bydlením, protože s manželkou Zuzanou žili stále v jednom domě. Tohle soužití i manželství samotné už se ale pomalu chýlí ke konci, jak prozradil podrobněji v našem videu. "Rozvod už se připravuje. Moje Lucinka říkala, že by nerada chodila se ženatým chlapem," uzavřel. ■