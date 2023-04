Potvrzeno: Meghan na korunovaci tchána Karla III. nedorazí. Královští si oddychli, tvrdí zdroj

Meghan Markle bude na korunovaci krále chybět. Profimedia.cz

Podle přítele vévodského páru hrálo i to roli v rozhodování, zda Harry dorazí sám, nebo s rodinou. Také předpokládá, že pro Harryho půjde o krátkou cestu. Má se zúčastnit jen samotného korunovačního ceremoniálu, který potrvá několik hodin.

Podle zdroje Daily Mailu z královského paláce má král z Harryho účasti radost, zbytku rodiny se prý uleví, že tam Meghan nebude. „Obzvlášť nepříjemné by to bylo pro Kate,“ tvrdí zdroj. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu si dali se zprávou načas. Termín pro potvrzení účasti byl do 3. dubna. ■