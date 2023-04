Seriálová Esmeralda je jako chameleon: Mexická hvězda mění po padesátce účesy jako na běžícím páse

Proměny Leticie Calderón Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Naposledy byla krásná herečka spatřena při poněkud smutné příležitosti, a to před měsícem během posledního rozloučení s hercem Ignaciem Lópezem Tarsem v Mexiku, jehož se účastnili například i herci César Costa či Sergio Corona. Vyčesaný drdol byl velice decentní a velmi jí slušel.

Koncem loňského roku vypadala úchvatně při focení k televizní show El Amor Invencible, kam oblékla saténový komplet a vlasy měla zesvětlené a vyhlazené do rovna. Naprosto odlišný look přitom předvedla jen o dva měsíce dřív na akci oslavující 60 let kariéry herečky Silvie Pinal, kam se dostavila v blond mikádu s ofinou. Šlo ovšem o paruku a pro herečku nebyla zrovna lichotivá.

V polovině roku 2021 se během jedné muzikálové premiéry v Mexiku objevila pro změnu jako tmavovláska s odstínem do rezavé, s nímž dokonale sladila kožený kabát i výrazný náhrdelník. ■