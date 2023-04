Dětské trauma hlasu Včelky Máji Aťky Janouškové (✝88). Gestapo jí zatklo rodiče, otec se už z koncentráku nevrátil

Aťka Janoušková Herminapress

Propůjčila svůj hlas mnoha postavám z pohádek a večerníčků. S Aťkou Janouškovou (16. 3. 1930-7. 3. 2019) máme spojenou například Včelku Máju; její hlas zazněl také v Broučcích nebo v Příbězích včelích medvídků. Odmalička milovala smích, tanec i zpěv a od umělecké kariéry ji neodradilo ani to, že její výška se vinou vrozené poruchy růstu zastavila na pouhých 120 centimetrech.

Nejmenší česká herečka účinkovala v řadě divadelních představení, kde mohla uplatnit nadání pro tanec a zpěv. Spolupracovala mj. na hudební komedii Ať žijí duchové! (1977) a zahrála si také v oscarovém Amadeovi (1984) režiséra Miloše Formana (✝86).

Ujal se jí pan Disman

Aťka Janoušková, vlastním jménem Vlasta, se divadlu věnovala od dětství. „Úplně na začátku byl ale balet,“ připomněla před lety na rozhlasové Dvojce. Už v jedenácti letech vystupovala v Národním divadle – její první velkou činoherní rolí byla holčička ve hře Emila Vachka Prsten.

V roce 1943 měla začít zkoušet roli trpaslice Barborky v Zuzaně Vojířové po boku Zdeňka Štěpánka (✝71) a Marie Glázrové (✝88), jenže přišla nečekaná rána – gestapo jí zatklo rodiče a odvleklo je do koncentračního tábora. Útočiště našla v Dismannově rozhlasovém dětském souboru. „Nikdy jsem nezapomněla panu Dismanovi, že se mě ujal a já se dostala mezi sobě rovné. Mohla jsem s nimi dělat divadlo, což jsem měla strašně ráda,“ vyprávěla dále v rozhlasovém pořadu.

Bavil ji kabaret s Emanem Fialou

Tatínek se z koncentračního tábora už nevrátil. Její druhý, nevlastní otec zemřel na infarkt záhy poté v roce 1948, když mu komunisté zabavili firmu. Janoušková pracovala v kanceláři jako cizojazyčná korespondentka, odkud ji vytáhl sám E. F. Burian (✝55). Nejraději ale vzpomínala na dobu, kdy s Emanem Fialou (✝71) dělala kabaret.

„Šla jsem tam, kde jsem mohla uplatnit zpěv a tanec, což bylo v kamenném divadle obtížné. Jezdila jsem taky s R. A. Dvorským a později s Jiřím Popperem, který měl ve východoněmecké televizi svou show a vozil tam lidi od nás,“ vyprávěla v jednom rozhovoru. Rok 1968 ale znamenal konec její pěvecké kariéry u Jiřího Poppera. Ona se ale nikdy nevzdala a rozdávala radost plnými hrstmi, kdykoli se jí naskytla příležitost.

Víc zvířátek než lidí

Samozřejmě největší kariéru udělala v dabingu. V roce 2009 obdržela Cenu Františka Filipovského za celoživotní přínos domácímu dabingu.

Při přebírání ceny tehdy novinářům řekla, že za pět desítek let, co se této profesi věnovala, namluvila obrovské množství nejrůznějších zvířat, včetně hmyzu. Počty zvířátek podle ní dokonce převažovaly nad lidskými rolemi. „Samozřejmě nejvíce vzpomínám na včelku Máju, to byla moje nejúspěšnější role, která měla velkou odezvu,“ řekla tehdy Janoušková.

Oporou jí byli kamarádi

Herečka měla jedinou životní lásku, bubeníka Josefa Posledního, který v roce 1968 tragicky zahynul. Poslední roky pobývala převážně sama ve svém bytě, kde měla vše přizpůsobené své výšce, a s přáteli udržovala čilý kontakt po telefonu. Navzdory svému vysokému věku se těšila vcelku dobrému zdraví. Proto její kamarády zneklidnilo, když se jí najednou nemohli dovolat. Nejmenší česká herečka zemřela pár dnů před svými 89. narozeninami. ■