První dovolená s bříškem: Dominika Myslivcová předvedla tělo v průhledném modelu

Dominika Myslivcová Foto: se svolením D. Myslivcové

Odlet do tepla Dominika Myslivcová (28) tentokrát pořádně zvažovala. Zatímco loňský rok trávila neustále u moře, letos odsunula pravidelné cestování do zahraničí na druhou kolej, a to kvůli rostoucímu bříšku.