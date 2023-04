Jubilant Petr Nárožný (85) velkou část života pátrá po svém otci. Ten zmizel neznámo kam a už o sobě nedal vědět

Petr Nárožný slaví 85 let. Foto: Petr Horník, Právo

Herec, jehož jméno a hlas znají celé generace diváků. Bez něj by nebyly seriály Mach a Šebestová (1976) a Létající Čestmír (1984), ani filmy Což takhle dát si špenát a Já to tedy beru, šéfe…! (oba 1977). Těch rolí byl ale bezpočet: od automobilového závodníka Volejníka v legendární komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) přes Mydlocha z Jen ho nechte, ať se bojí (1977), neschopného kaprála z pohádky S čerty nejsou žerty (1984), dr. Prunera z komedie Probudím se včera (2012) až po kupce zámku v Poslední aristokratce (2019). Jejich představitel Petr Nárožný slaví v pátek 14. dubna 85. narozeniny.