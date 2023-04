Lidé se zhrozili nad fotkou vyhublé Ariany Grande. Zpěvačka překvapivě reagovala a promluvila o svém zdravotním stavu

Ariana Grande promluvila o svém zdravotním stavu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ariana Grande je popovým idolem a samozřejmě také vzorem pro mnoho žen a dívek. Ve svých devětadvaceti letech stále vypadá jako teenagerka, což podtrhuje i svou velmi štíhlou postavou. A právě nad tou se pozastavilo velké množství jejích sledujících. „Co se jí stalo? Vím, že si nemyslí, že je v pořádku být tak hubená, až jí jsou vidět kosti. Očividně prochází něčím velmi smutným,“ reaguje jeden. „Vypadá tak nemocně,“ přidává se další. „Vypadáš tak hubená, prosím hodně jez,“ přidává se jiný. Někteří lidé dokonce začali spekulovat o tom, jestli Ariana nemá rakovinu.

Tato fotka odstartovala obavy fanoušků o zpěvaččin život.

Právě to ale zpěvačku nakonec donutilo vystoupit veřejně a na TikToku překvapivě umístit velmi vzácné vyjádření o svém zdravotním stavu. „Nedělám to často, nemám to ráda, nejsem v tom dobrá. Ale chtěla jsem se vyjádřit k vašim obavám o své zdraví a promluvit si o tom, co to znamená být člověkem, který je neustále středem pozornosti,“ začala zpěvačka svůj proslov. „Existuje spousta různých způsobů, jak vypadat zdravě a krásně. A pro mě osobně bylo tělo, které srovnáváte s mým současným tělem, nejnezdravější verzí mého já. Brala jsem spoustu antidepresiv, na která jsem pila, a když jste si mysleli, že vypadám zdravě, nebyla jsem zdravá, bylo to nejhorší období mého života,“ překvapila své fanoušky.

Ariana pak promluvila i o tom, že člověk nikdy neví, čím si druhý prochází, a tak k sobě mají být lidé laskaví, a také dodala, že zdraví může vypadat jinak, než si lidé myslí. Na závěr pak poslala fanouškům hodně lásky. Zpěvačka v současné době natáčí filmovou adaptaci broadwayského muzikálového hitu Čarodějka a nic nenasvědčuje tomu, že by skutečně měla zdravotní problémy. Svým proslovem tak snad uklidnila stovky milionů fanoušků, kteří měli o svou ikonu obavy. ■