Natálie Grossová opět vycení zoubky: Vrací se do Plesu upírů, ale umí být i mrchou nebo princeznou

Natálie Grossová opět vycení zoubky jako upírka. Herminapress

Natálka se chce ve své hudební a herecké kariéře posunout dál. Plány do budoucna má velké, za svými sny umí jít a snaží se jich dosáhnout. Nedávno vznikl její nový song Born Perfect, za hudbou i textem stojí Patricie Fuxová. K písni vznikl i klip pod taktovkou Patrika Daltona, který je už teď ke zhlédnutí na streamovacích platformách.

„Nedávno jsem si zkusila něco nového, a to dabing. Namluvila jsem a nazpívala do češtiny novou Malou mořskou vílu, kterou natočilo studio Walt Disney. Premiéru bude mít koncem května v kinech. Dabing mě bavil hodně a ráda bych se tomu věnovala i dál,“ prozradila o nejnovějším projektu Natálie. „Bavilo mě i televizní a filmové natáčení. Zahrála jsem si nedávno malou roli ve filmu Tomáše Magnuska Bastardi 4. Je to role mrchy a ta se mi hrála skvěle,“ doplnila. ■