Po 25 letech bude opět hlavní hvězdou přehlídky! Pavlína Němcová (51) je v parádní formě

"I pro mě je to velké překvapení. Úplně se stydím. V mém nemodelkovském, silně pokročilém věku budu opět předvádět. Hlavní velké přehlídky, fashion weeky, jsem naposledy chodila před třiceti, možná pětadvaceti lety," prozradila Super.cz Pavlína.

Ostatním modelkám bude do dvaceti let. "Nervozita tam určitě bude. Bude to zvláštní vyjít mezi náctiletými dívkami. Ale doba se posouvá, a i my babičky máme možnost předvádět. V rámci možností si to užiji. Jsem vděčná Lukáši Macháčkovi a udělám, co budu umět," usmála se Pavlína, která se stále pyšní velmi štíhlou postavou.

"Mám o pár kilo víc, než jsem mívala v mládí. Ale to je normální. Ještě aby to tak nebylo. Tím se vůbec netrápím," dodala. ■