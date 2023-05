V 10 měsících její nejmladší syn procestoval spoustu zemí: Ušetřím za letenku, chválí si dovolené s miminkem známá houslistka

Markéta Muzikářová si pochvaluje dovolené s miminkem. Super.cz

Loni v létě porodila třetí dítě a jako by jí zároveň narostla vrtule v zadní části těla. Houslistku Markétu Muzikářovou vídáme spíš na sociálních sítích na snímcích od moře než v koncertních sálech. A většinou právě jen s nejmladším potomkem, synem Maxem.

"Částečně je to pravda, protože mateřskou dovolenou v podstatě nemám, tak si užívám aspoň ty normální dovolené. Po prvním synovi jsem do naší kapely Inflagranti naskočila po třech měsících, po dceři po třech týdnech a teď po Maxíkovi deset dní po porodu. Ale kdykoli mám volno a můžu, tak jsem si řekla, že si to budu užívat," upřesnila.

Cestováním s miminkem si nemůže vynachválit, což upřesnila i v našem videu. Několikrát už s ním byla v Egyptě, v Turecku, v Rakousku i na dovolené autem ve Španělsku a má i další plány. "Bez Maxíka bych nejela, už jen proto, že pořád kojím. Nechci přijít o žádnou minutu s ním. A výhoda je i to, že do dvou let nemusíme platit letenku. Starší děti jsou naopak rády, že jezdit nemusejí a užijí si prarodiče," upřesnila. ■