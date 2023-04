Superchat: Udání na finančáku a drsné praktiky na Tenerife. Zuzana Belohorcová s manželem čelí důkladným kontrolám

Zuzana Belohorcová byla hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Moderátorka Zuzana Belohorcová (47) už více než rok žije s rodinou na ostrově Tenerife. Do Čech se vrací jen za prací párkrát do roka. Zuzana, která letos slaví dvacet let od své premiéry v pořadu Peříčko, byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43)v naší talk show Superchat .

Moderátorka s manželem rozjeli na Tenerife realitní kancelář a velice se jim daří. S úspěchem ale přišla závist a musí často čelit i kontrolám místních úřadů.

"Koupila si přes nás nemovitost řada známých tváří. Mám povoleno jmenovat například Michala Davida, Šárku Grossovou... Jsme loajální, vážou nás smlouvy k mlčenlivosti, dodržujeme to, proto více jmen prozradit nemohu. Vybudovali jsme během jednoho roku velmi úspěšnou firmu. Přišel úspěch a samozřejmě přišla vzápětí i závist, zloba. Jsme na Tenerife trošku trnem v oku. Realitky, které jsou tam roky a šly trošku jiným tempem, s námi pochopitelně mají problém. My trh rozbili a střetáváme se se závistí," řekla v Superchatu Zuzana Belohorcová (47).

"Někdy si říkáme, že v Miami, kde jsme předtím roky žili, to bylo fajn, protože tam Čechů a Slováků tolik nebylo. A většinou kontroly, které nám chodí, dostáváme od československých lidí působících na Tenerife," krčí rameny moderátorka.

Začátkem roku uspořádali k výročí kanceláře velkou párty, kde vystoupily známé osobnosti. "Měli jsme obrovskou párty pro sto padesát hostů a poté nám hned přišly dvě kontroly. My máme všechno v pořádku, absolutně jsme se nelekli a jdeme dál. Ale mrzí nás to. Je mi to líto, ale nemůžeme se z toho zhroutit. Hlavně Vlastu to velmi trápí," vysvětluje Belohorcová.

"Říkám stále Vlastovi, že kdo je úspěšný, musí se závistí počítat. Musí to pro nás být hnacím motorem," dodala Belohorcová v pořadu Superchat.

Co dalšího prozradila? Jak se o sebe stará a jaké úpravy má na svém těle? To vše se dozvíte v naší talk show. Poslouchat ji můžete také na všech podcastových platformách. ■