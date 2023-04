Dvakrát plastika prsou i operace víček. Zuzana Belohorcová v nejotevřenější zpovědi přiznala i další zákroky na těle a tváři

Zuzana Belohorcová promluvila o plastikách. Super.cz

"Podstoupila jsem dvakrát modelaci prsou. Byla to taková odměna za dvě děti. Věděla jsem, že to chci a jsem ráda, že jsem to udělala. Podruhé jsem byla na operaci proto, že se mi blbě hojí jizvy. Museli mi je vyřezat a následovala reoperace," prozradila Belohorcová.

Co se týče invazivních zákroků, přiznala i další. "Podstoupila jsem ještě jeden zákrok, a to je oprace víček. Na té jsem byla před rokem a půl. Bylo to z estetického důvodu. Pomohlo mi to hodně ve výrazu tváře. Nic dalšího nemám, i když se občas dočtu, že jsem celá umělá, nejsem," krčí rameny moderátorka.

Sama je názoru, že estetické zákroky mohou pomoci, ale i uškodit. Nic se nesmí přehánět. Z neinvazivních zákroků se nevyhýbá výplním a botoxu.

"Vše by se mělo dělat s jemností a grácií. Mám ráda botox, chodím na něj a také jsem využila možnost výplní, ale všeho s mírou. Když si můžeme trošku dopomoci lépe vypadat, proč ne?! Najít zlatou střední cestu je ale základ," dodala. ■