Tohle vám rozpumpuje krev v žilách. Taťána Kuchařová zapózovala ve vaně v rouše Evině

Taťána Kuchařová vypadá skvěle. Foto: Milan Vopálenský

Takhle odvázanou jsme vítězku Miss World 2006 Taťánu Kuchařovou (35) snad ještě neviděli. Topmodelka se totiž před objektivem svlékla a ve vaně nafotila a natočila odvážnou kampaň pro svou vlastní vlasovou péči. „Naše produkce probíhala od šesti ráno a k vaně jsme se dostali až v 19:30, na závěr celého focení a byl to pro mě už celkem relax. Byla jsem skoro nahá a hodně unavená, ale uhlídala jsem vše. Odvážný to bylo, ale je to decentní a vkusný a je tam stále ještě velký prostor pro fantazii . A aspoň jsem se v té vaně trochu zahřála," uvedla pro Super.cz.

Táňa, která na konci minulého roku oslavila 35. narozeniny, je jasným důkazem toho, že věk je jenom číslo. Při pohledu na ni ve vaně je všem jasné, že by svou postavou zastínila kdejakou dvacetiletou modelku. „Celou kampaň jsme fotili bez jakýchkoliv příčesů a náhražek. Jsou to zdravé, husté, lesklé vlasy. Díky správné péči a sebelásce."

Po rozvodu je sympatická blondýnka stále single a její myšlenky zaměstnává plný pracovní diář. Mimo své kosmetické značky už několik let pomáhá potřebným. „Moje práce není jenom o tom, že někam přijdu a nechám se nalíčit, nafotit a odcházím. Jsem manažerka, podnikatelka, patnáct let dělám veřejně prospěšné věci a jsem hlasem pro slabší. Jsem na to hrdá, dělám to od srdce a jsem šťastná, že to můžu dělat. Naplňuje mě to, je to moje místo a nikdo mě nezastaví,“ řekla nám nedávno krásná Taťána Kuchařová. ■