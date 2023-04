Počítá s tím, že ho zase zdrbou. Ondřej Brzobohatý si ukrojil velké sousto: muzikál podle Anděla Páně

Ondřej Brzobohatý počítá s další kritikou. Super.cz

"Počítám, že to lidi zdrbou, ale to se tak v českých luzích a hájích děje. Člověk musí počítat s tím, že ne vždy je vynesený na vavřínech. Kritika přijde vždycky a kolikrát je správně. Kdybych nad tím takhle přemýšlel, nemohl bych dělat nic. Doufám, že naše pojetí diváky zaujme," krčil rameny.

"Je fakt, že jde o další kousek, který je pro jisté publikum fenoménem. Nevím, jestli je to ten klíč dělat muzikály, ale tady se mi to vyloženě nabízelo, protože to nebyl jen můj nápad, ale také nápad scenáristky Lucie Konášové, se kterou jsme nezávisle na sobě přišli během jednoho týdne za ředitelem Hudebního divadla v Karlíně Egonem Kulhánkem. I proto si říkám, zda to není nějaký zásah shůry," přemýšlel.

Ondřej je dokonce autorem hudby k druhému dílu Anděla Páně, pokud jde o první film, muziku napsal Miloš Bok, musel tedy začít znovu, nikoli ji jen rozpracovat.

"To bych ani nemohl, protože práva má on. Ale koncepčně jsem pracoval podobně. Ta hudba má v sobě jistou lidovost, klasicismus, ale někde si sahám do různých žánrů, které si film dovolit nemohl," upřesnil. ■