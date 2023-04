Poznali byste je na ulici? Podívejte se do zákulisí pořadu Na lovu a jak obávaní lovci ve skutečnosti vypadají

Poznali byste lovce z populární soutěže? Foto: Super.cz/TV Nova

Zřejmě těžko. Ve skutečném životě se totiž lovci oblékají zcela odlišně než před televizními kamerami. Své kostýmy pro oblíbenou vědomostní soutěž si ale naprosto užívají. „U Kalkulátora to podle mě byla u Zuzky Strakové trefa do černého. Udělala ze mě elegána se vším všudy. Celkově si moc na oblečení nepotrpím, obzvlášť oblek apod. moc nemusím, ale v loveckém kostýmu se cítím skvěle,“ svěřil Super.cz představitel Kalkulátora Jakub Kvášovský. „Abych měl i něco na doma, když jdu na nějakou akci (divadlo aj.), tak jsem poprosil Zuzku, jestli by to se mnou šla vybrat. Takhle si představuji nakupování, Zuzka to má neskutečně v oku, během chvíle jsem měl komplet sako, vestu, košile, kalhoty, boty a pásek. A vše perfektně sedí,“ dodal Kalkulátor.

Styl, do kterého ji kostýmní výtvarnice Zuzana Straková obléká před kamerami, si pochvaluje také Viktorie Martová, známá fanouškům jako lovkyně Belladonna. „Mně se moc líbí pin-up styl - široké sukně do pasu, puntíky, veselé barvy. Akorát na to v běžném životě nemám odvahu. Naše kostýmní výtvarnice se tím inspirovala a vymyslela kostým, který se podle mě pro Belladonnu fakt hodí - působí trochu škrobeně, budí respekt, ale zároveň je dívčí. Kostým mi pomáhá dostat se do role lovkyně. V civilu samozřejmě vypadám jinak, ani se nijak výrazně nelíčím, nebudím pozornost,“ svěřila se Viktorie Mertová.

Svůj styl po natáčení pořadu Na lovu z části změnil také představitel Doktora Vševěda. „Jsem spokojený a myslím, že jsem v nejlepších rukou, je to důstojný oblek a moc mi vyhovuje,“ svěřil se Doktor Vševěd. „V civilu jsem nosil jiné brýle, nechal jsem se inspirovat a koupil si podobné, v tom stylu,“ dodal Jiří Martínek. ■