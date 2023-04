Agáta Hanychová se pochlubila dcerkou: Rozárku porodila skutečná Terminátorka, vzkazují fanoušci

Agáta Hanychová ukázala několik krásných momentů se svou dcerou. Foto: Super.cz/se souhlasem Agáty Hanychové

A je to! Agáta Hanychová (37) a Jaromír Soukup (54) přivítali na svět svou vysněnou dceru, které dali jméno Rozárie, o čemž informovala dnes již trojnásobná maminka na svém instagramovém účtu, kde se to zaplavilo gratulacemi. „Je to zázrak,“ napsala Agáta k jednomu z příspěvků, které po porodu sdílí jako nic.