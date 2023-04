Sexualita k nám patří. Nepokračujme v nesmyslném tabu u našich dětí, míní Simona Krainová po odhaleném videu

Simona Krainová promluvila o nesmyslných tabu tématech. Foto: se souhlasem Simony Krainové

Sledující zjednodušeně pohoršilo, že se úspěšná modelka na jejich vkus zkrátka moc odhalila.

„Já se bavím, ostatně jako vždy,“ reagovala Simona pro Super.cz na hejty, ke kterým se později vyjádřila v rozsáhlejším příspěvku.

„Chápu, že si mnohé z vás v záplavě povinností neuvědomují samu sebe, svoji krásu, intimitu, sexualitu. Některé ženy totiž často zcela nesmyslně potlačují svoji ženskost a mají potřebu řešit ostatní. Užívejte si proto svoje přednosti, jak se vám líbí,“ uvedla se slovy, že by se lidé měli navzájem podporovat, ne stahovat k zemi. Témata, která jsou v dnešní společnosti nadále nesmyslné tabu, by se dle maminky dvou dětí neměly přenášet právě na děti.

„Nebuďte tak sebekritické a zároveň kritické k ostatním ženám. Podporujme se namísto hejtů. Urvěte si kousek času pro sebe a soustřeďte se na svoji spokojenost, a ne na ostatní. Spokojenost sama se sebou se totiž silnou měrou odvíjí i od naší sexuality a zdraví. Sexualita k nám neodmyslitelně patří, ať se to někomu líbí, nebo ne. Hlavně v tom nesmyslném tabu nepokračujme u našich dětí. Buďme prosím svobodnější, usměvavější, tolerantnější. Nebuďte oběti výchovy, chorobného srovnávání se, nebo debilního chování anonymních profilů na sociálních sítích. Jestli je to moc, nebo málo, si rozhodněte sami. Nikdo jiný než vy to prostě nezmění,“ dodala. ■