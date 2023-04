Rudolf Hrušínský nejmladší doufá, že se konečně zbaví nálepky kluka z Discopříběhu. Návrat před kameru ale nečekejte

Hvězdě Discopříběhu hraní před kamerou nechybí. Super.cz

Letos tomu bude 36 let, co Rudolf Hrušínský nejmladší běhal nahý po náměstí v Plzni ve snímku Discopříběh. „ Už to ani nevnímám ,“ řekl nám Ruda k tomuto tématu.

Dnes je šťastnější na opačné straně kamery, konkrétně jako scenárista. Napsal totiž nový seriál pro Primu s názvem Agrometal a rozhodně ho nemrzí, že ho diváci neuvidí na obrazovkách. „Můžu to i vysvětlit, já jsem to v podstatě psal tři roky a já jsem si každou tu postavu odehrál, že jsem do toho zainvestoval tolik ze sebe, že jsem potřeboval, aby do toho někdo jiný přinesl takový to další. Lukáš Příkazký nebo Kristýna Leichtová (37) dostavěli tu střechu na ten barák, který já jsem jim napsal,“ opodstatnil Rudolf pro Super.cz své rozhodnutí.

Návrat před kameru ho zatím neláká ani v příštích projektech. „Já mám takový životní etapy a teď mi to skutečně nechybí, teď mi chybí počítač, že bych potřeboval psát. Dělám si další projekt a už bych potřeboval být u toho počítače,“ dodal Rudolf Hrušínský nejmladší, kterému je zkrátka aktuálně nejlíp v roli scenáristy.

A jak vnímá názory na to, že se už nikdy nezbaví nálepky kluka z Discopříběhu? „No já bych teď počkal na ten Agrometal,“ dodal se smíchem a nadějí Rudolf Hrušínský nejmladší. ■