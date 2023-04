Pravidelná dřina ve fitku se vyplatila. Manželka režiséra Snowboarďáků se pyšní postavou jako dvacítka

Manželce režiséra Snowboarďáků se dřina ve fitku vyplatila. Má pas jako vosa. Super.cz

Principálka Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková je pyšnou maminkou syna Ondráška. Právě i čilé dítě může za to, že Romana má častý pohyb, který jí pomáhá k lepší postavě. Nedávno se ale dokonce svlékla pro pánský časopis a dokázala všem, že se pyšní postavičkou jako proutek. To má jednoduché vysvětlení. „ Od ledna jsem začala chodit do fitka, předtím to nešlo kvůli Ondráškovi, a navíc to mám dané geneticky, že nemusím nijak extra dřít, aby to k něčemu vypadalo ,“ svěřila se sympatická brunetka Super.cz.

Fitness bere ale hlavně jako relax. „Já se tam vždycky odreaguji, že je to spíš o tom, že si tam vyčistím hlavu, než abych to brala, že kolik musím udělat shybů atd., takže takhle to neberu, ale mě pohyb všeobecně baví."

My jsme si s Romanou povídali na slavnostním promítání nového primáckého seriálu Agrometal, ve kterém hraje a který režíruje její manžel Karel Janák. „Natáčení bylo takové náročnější, protože Ondrášek s námi musel být často na place, jinak se to nepodařilo zkoordinovat, ale spolupráce s Karlem je moc fajn a musím to zaklepat, že nám to spolu jde i v práci,“ dodala se smíchem Romana Goščíková. ■