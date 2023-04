Agáta Hanychová se stala trojnásobnou maminkou. Dcera dostala krásné jméno

Agáta Hanychová porodila dceru. Michaela Feuereislová

„Moje holky. Jsou úžasné a božské,“ pochlubil se na sociální síti Soukup, stejně jako Agáta, která rodila ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

„Zvládla jsem to a Jaromír taky. Rozárka je teď na měření a vážení. Já už bych se šla osprchovat, ale musím ještě ležet, dělala bych živák, ale Jaromír nechce, prý nejsem normální,“ informovala Agáta v úterý krátce před desátou hodinou večer své fanoušky.

Agáta už o víkendu věděla, že na sebe porod nenechá dlouho čekat. „Mám sbaleno do porodnice, už to může přijít každým dnem. Jsem strašně nervózní, jak to bývá u všech žen. Bojím se. Ne bolesti, ale možných komplikací. I když jsem dvojnásobná máma, mám za sebou dva porody, tak ten strach je stále stejný. Možná i větší, protože mám dvě děti,“ řekla Super.cz Agáta o Velikonocích.

Agáta už je zkušenou maminkou. S bývalým partnerem Mirkem Dopitou má syna Kryšpína (11), z manželství s Jakubem Prachařem pak dceru Miu (5). Soukup má z prvního manželství s Monikou Drlíkovou už dospělé děti Natálii a Lukáše. ■