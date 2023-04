Americký vizážista chce mít zadek jako Nicki Minaj. Za jeho zvětšování utratil už víc než milion a chce pokračovat

Nicki Minaj a její hýžďový dvojník Rudy Villalobos Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zvětšování sedacích partií určitě není pro každého, v dnešním světě je ale vylepšování zadnice trendem a u dam jsme na něj celkem zvyklí. Větším překvapením je ovšem to, když se do takové akce pustí muž. Idolem tohoto vizážisty je zadnice zpěvačky Nicki Minaj (40).

Rudy Villalobos se narodil v nebezpečné části Los Angeles a od svého dětství neustále poslouchal zprávy o násilí gangů, střílení, prostituci a obchodu s drogami. Když nabral rozum, rozhodl se, že jeho život bude jiný a že si ho užije nejlépe, jak bude umět. Začal se zajímat o práci vizážisty a ve svých dvaceti letech okusil i výplně a botox v obličeji.

„Pak, kolem čtyřiadvaceti let, jsem si začal nechávat píchat injekce do zadku. Chci, aby byl můj zadek stejně velký, jako má Nicki Minaj. Jsem z jeho vylepšování nadšený, protože jsem nikdy neslyšel písně o malých zadnicích. Každý chce mít pěkný, dokonale kulatý zadek, ať už to přizná, nebo ne,“ svěřil se Rudy s tím, že mu nevadí ani zdravotní rizika zvětšování zadku.

„Můžu zemřít, ale je mi to jedno. Bylo to velmi bolestivé, ale stálo to za to. Nic mi ve zvětšování zadku nezabrání. Mám v plánu nechat si píchat další injekce, protože chci, aby můj zadek byl větší a větší.“ Za vylepšení sedacích partií už utratil v přepočtu více než 1,3 milionu korun a kromě úprav zadnice plánuje i další zásahy do svého těla. Dá se tak očekávat, že o tomto vizážistovi v budoucnu ještě uslyšíme. ■