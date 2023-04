Zpěvačka Pavlovčinová slepuje po rozchodu vztah s truhlářem po Hanychové: Dáváme lásce druhou šanci, svěřila

Radka Pavlovčinová a Adam Raiter jsou opět spolu. Michaela Feuereislová

Museli jsme si počkat až na osobní setkání, abychom zjistili, jak to teď mezi nimi je. Po mediálně propíraném rozchodu s účastníkem reality show Survivor a ex Agáty Hanychové (37), truhlářem Adamem Reiterem, se totiž zpěvačka Radka Pavlovčinová (34) opět objevila v jeho společnosti.

Pár společně dorazil do Divadla Bez Zábradlí na premiéru komedie Bavič. A vypadali, jako by se mezi nimi před pár měsíci nic nestalo. V tu chvíli to ale oba odmítli komentovat, takže jsme se mohli domnívat, že zůstali přáteli a prostě si spolu vyrazili za kulturou.

Radku jsme ale potkali na předávání cen Anděl, kam dorazila jako doprovod svého bratra Adama Pavlovčina. A tam nám konečně situaci vysvětlila. "Rozhodli jsme se dát našemu vztahu druhou šanci. V tuhle chvíli nevím, jak to dopadne, ale snažíme se," řekla Super.cz Pavlovčinová. ■