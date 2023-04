Hvězda Oktagonu David Kozma bude dvojnásobným otcem: K radostné novince mu pogratulovali Marpo i Vondráčková

MMA bijec David Kozma a jeho krásná partnerka se těší na druhého potomka. Foto: Super.cz/se souhlasem Oktagon MMA a Davida Kozmy

Radostnou novinku o těhotenství své krásné partnerky Sáry oznámil na svém instagramovém účtu. „Tak v říjnu bude sranda,“ napsal krátce k rodinné fotografii, na které drží v náruči svou dceru, zatímco jeho partnerka ukazuje ultrazvuk.

Netrvalo dlouho, co se u příspěvku objevily spousty gratulací od fanoušků, ale také přátel. „Gratulace,“ vzkázala zpěvačka Lucie Vondráčková, ke které se připojil i rapper Kali, strongman Jiří Tkadlčík či zpěvák Marpo.

David Kozma je již tátou roční dcery Stelly, která mu v tom nejlepším slova smyslu otočila svět vzhůru nohama.

„Vždy jsem chtěl být rodičem. Je to velká a příjemná změna, mám pro koho žít. Chtěl jsem kluka, ale tím, že se nám narodila holka, tak jsem nečekal, co to se mnou udělá. Je to snad ještě silnější, než kdyby se mi narodil ten kluk. Miluji ji, každý den se těším, až přijdu domů a budu s ní trávit čas,“ svěřil se David pro Super.cz s tím, že si roli otce užívá se vším všudy.

„Většinu věcí dělá Sára, ale když je potřeba, tak dělám všechno. Přebalím, uvařím i nakrmím,“ řekl známý bijec s tím, že chce svou dceru vést ke sportům.

„Až bude větší, tak bych ji přihlásil třeba do juda. Ale beru to spíš tak, aby měla nějakou pohybovou průpravu a uměla pořádný kotrmelec,“ dodal s úsměvem.

Kozma byl v Oktagonu několik let králem welterové divize. O titul šampiona koncem minulého roku přišel, přesto věří, že jej brzy získá zpět. Aktuálně se však chystá na zápas s Alexem Lohorém, se kterým se utká ve druhém kole pyramidy Tipsport Gamechanger již v květnu.

„Trénuji dvakrát denně a plánuji odjet i na camp do Polska. Lohoré je těžký soupeř, ale už jsem se střetl s lepšími. Třeba s Apollem nebo Veličkovičem. Pokud předvedu takový výkon jako s těmito zápasníky, tak si myslím, že porazím i Lohorého,“ prozradil. ■