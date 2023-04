Liz Hurley dva roky před šedesátkou dráždí své fanoušky čím dál víc. Oblékla plavky ve stylu underboob

Liz Hurley Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Elizabeth Hurley se proslavila jako modelka, herečka a také dlouholetá přítelkyně Hugha Granta. Už v roce 1980 získala ocenění Tvář roku v anglických novinách a tehdy určitě nikdo ani netušil, že nejen svou tvář, ale hlavně skvostné křivky bude předvádět ještě v roce 2023. Na plátně se nejvíce proslavila v komediích Smlouva s ďáblem, Austin Powers: Špionátor nebo Sloužit Sáře. V posledních letech ji bohužel ve filmu příliš nevídáme, o to víc ale svůj život promítá na sociální síť, kde sledující pravidelně zahrnuje zážitky ze života a hlavně pověstnými fotkami v plavkách.

Těch neubývá ani se zvyšujícím se věkem herečky, která naopak začíná být ještě odvážnější. Liz si v poslední době oblíbila bílé bikiny, ve kterých pózuje často, na posledních snímcích z Malediv je má ovšem dokonce oblečené ve stylu underboob, tedy tak, aby byla vidět spodní část jejích ňader. Fanoušci ji samozřejmě za její snímky hned pochválili a nenašel by se snad ani jediný komentář, který by je hanil, nebo herečku kritizoval za to, že už je příliš stará na takové pózování, jako se to občas stává některým jejím kolegyním. A tak se lidé určitě mohou těšit na to, že je Liz bude takovými fotkami zásobovat ještě dlouho. ■